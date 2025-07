Si versano a gocce negli occhi nei cruciverba: la soluzione è Colliri

COLLIRI

Curiosità e Significato di Colliri

Vuoi sapere di più su Colliri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Colliri.

Perché la soluzione è Colliri? I colliri sono soluzioni liquide utilizzate per trattare problemi agli occhi, come irritazioni o infiammazioni. Si versano a gocce direttamente sulla superficie oculare per alleviare fastidi e migliorare la salute visiva. Sono strumenti fondamentali in oftalmologia, offrendo sollievo rapido e mirato. Se hai bisogno di cura per gli occhi, i colliri sono spesso il primo aiuto disponibile.

Come si scrive la soluzione Colliri

La definizione "Si versano a gocce negli occhi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

R Roma

I Imola

