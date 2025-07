Salgono alla partenza e scendono all arrivo nei cruciverba: la soluzione è Aerei

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Salgono alla partenza e scendono all arrivo' è 'Aerei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AEREI

Curiosità e Significato di Aerei

Perché la soluzione è Aerei? Il termine aerei si riferisce agli aeroplani, mezzi di trasporto che volano nel cielo. La frase salono alla partenza e scendono all'arrivo indica proprio questo: decollano da un aeroporto e atterrano in un altro. Sono il modo più rapido e comodo per spostarsi su lunghe distanze, collegando città e paesi in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Aerei

La definizione "Salgono alla partenza e scendono all arrivo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

E Empoli

R Roma

E Empoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I Q R T N A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUATTRINI" QUATTRINI

