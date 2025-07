Riuscito a malapena nei cruciverba: la soluzione è Stentato

STENTATO

Curiosità e Significato di Stentato

Approfondisci la parola di 8 lettere Stentato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stentato? Stentato descrive qualcosa fatto con fatica, poca convinzione o scarsa naturalezza. Si riferisce a un'espressione o a un gesto che appare forzato, poco spontaneo o difficoltoso, come se ci fosse una resistenza nel farlo. Se una persona parla o si muove in modo stentato, significa che non è fluida o naturale. È un termine utile per indicare un’azione compiuta con molta fatica o insicurezza.

Come si scrive la soluzione Stentato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Riuscito a malapena", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

