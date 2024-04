La Soluzione ♚ Ottenuta a malapena

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STENTATA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Ottenuta a malapena: Cena ho passeggiato per un'ora in via toledo. folle di gente, si può a malapena distinguerla da broadway» (herman melville) via toledo è una delle arterie... Alessandro Mazzola, detto Sandro, (Torino, 8 novembre 1942) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista e attaccante, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana. Considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia del calcio, occupa la 43ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dall'IFFHS. È stato inserito per nove volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d'oro arrivando a ricoprire nel 1971 la seconda posizione alle spalle di Johan Cruijff. A livello individuale si laureò inoltre miglior marcatore nella ...

