Riusciti a malapena

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Riusciti a malapena' è 'Stentati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STENTATI

Perché la soluzione è Stentati? Quando si parla di prestazioni o risultati, si utilizza il termine stentati per descrivere un livello di successo appena sufficiente, spesso caratterizzato da difficoltà o mancanza di fluidità. La parola richiama l'immagine di qualcosa che si muove con fatica, senza slancio o sicurezza, indicando un impegno che non raggiunge l'eccellenza. In questo modo, si evidenzia un progresso appena percettibile, che si realizza con grande sforzo e poca naturalezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riusciti a malapena". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Riusciti a malapena nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stentati

Per risolvere la definizione "Riusciti a malapena", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riusciti a malapena" conferma che la soluzione 'Stentati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Stentati

S Savona T Torino E Empoli N Napoli T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riusciti a malapena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stentati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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