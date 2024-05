Una sigla da Bancomat

Inglese

Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: L'ATM (acronimo di Azienda Trasporti Milanesi) è una società per azioni di proprietà del comune di Milano, che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Milano e in 96 comuni della città metropolitana. Gestisce, inoltre, il controllo della sosta su strada, i parcheggi di interscambio, il servizio di bike sharing "BikeMi", il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio ("SCTT") e le zone a traffico limitato "Area B" e "Area C" del capoluogo lombardo. L'azienda gestisce 5 linee della metropolitana milanese, 17 linee della rete tranviaria, 4 linee della rete filoviaria milanese, la funicolare Como-Brunate, il MeLa per l'ospedale San Raffaele e 123 linee autobus (a cui si aggiungono le 15 linee del servizio Radiobus di Quartiere). Tramite le proprie società controllate gestisce inoltre la metropolitana di Copenaghen e il servizio di trasporto pubblico nell'area settentrionale della città metropolitana di Milano e in parte della provincia di Monza e della Brianza, operato tramite Nord Est Trasporti.

ATM

Automated Teller Machine

Sostantivo

ATM ( approfondimento) m inv

(biologia) (anatomia) (fisiologia) Articolazione Temporo Mandibolare (economia) (commercio) (finanza) Automated Teller Machine, sportello automatico, sistema per prelevare denaro contante, in ogni ora del giorno, dal proprio conto corrente presso un istituto di credito, con l'inserimento di un’apposita carta di debito in distributori collegati con una rete di computer

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

acronimo delle parole inglesi Automated Teller Machine, letteralmente sportello automatico

Sinonimi

(macchinario) (informatica) sportello automatico

Contrari

(sportello bancario automatizzato) sportello (che sottointende lo sportello coll'operatore umano)

Termini correlati