Quella Navona fu concepita dalla famiglia Pamphili nei cruciverba: la soluzione è Piazza

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella Navona fu concepita dalla famiglia Pamphili' è 'Piazza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIAZZA

Curiosità e Significato di Piazza

Approfondisci la parola di 6 lettere Piazza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Piazza? Una piazza è uno spazio aperto pubblico, spesso al centro di una città, utilizzato per incontri, eventi e vita quotidiana. È il cuore pulsante della socialità urbana, dove storia, arte e cultura si incontrano. Quindi, quando pensi a una piazza, immagina un luogo vivo e accogliente, come Piazza Navona, che grazie alla sua bellezza e atmosfera unica, diventa un simbolo di convivialità e tradizione.

Come si scrive la soluzione Piazza

Hai davanti la definizione "Quella Navona fu concepita dalla famiglia Pamphili" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

