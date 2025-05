La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La località del Parmense il cui Palazzo Ducale fu sede estiva della famiglia Farnese' è 'Colorno' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLORNO

La soluzione Colorno di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Colorno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Colorno è una località del Parmense famosa per il suo elegante Palazzo Ducale, storica residenza dei Farnese. Originariamente residenza estiva della famiglia, il palazzo è noto per la sua architettura e i giardini, rappresentando un importante patrimonio culturale e storico della regione.

