Si prende in spiaggia nei cruciverba: la soluzione è Abbronzatura

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si prende in spiaggia' è 'Abbronzatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBRONZATURA

Curiosità e Significato di Abbronzatura

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Abbronzatura, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Abbronzatura? L'abbronzatura è il colorito dorato che si ottiene sulla pelle dopo aver passato del tempo al sole. Si forma grazie all'esposizione ai raggi UV, che stimolano la produzione di melanina, il pigmento protettivo della pelle. È un modo naturale per proteggersi e apparire più in forma, anche se è importante farlo con moderazione per evitare scottature o danni.

Come si scrive la soluzione Abbronzatura

Hai davanti la definizione "Si prende in spiaggia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

R Roma

O Otranto

N Napoli

Z Zara

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

