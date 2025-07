Pietro, l illuminista milanese nei cruciverba: la soluzione è Verri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietro, l illuminista milanese' è 'Verri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERRI

Curiosità e Significato di Verri

La soluzione Verri di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Verri per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Verri? VERRI fa riferimento a Pietro Verri, celebre illuminista milanese del XVIII secolo. È noto per aver contribuito al progresso culturale e scientifico dell'epoca, promuovendo il pensiero critico e le idee illuministe. La sua figura rappresenta l'intellettuale che ha dato impulso al rinnovamento culturale in Italia, lasciando un'importante eredità nel pensiero moderno. Un simbolo di illuminismo e progresso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pietro filosofo illuminista italianoÈ divenuto celebre quello milanese di Mani puliteSiede sul trono di san PietroScrittrice milanese del primo 900Il quartiere con lo stadio milanese

Come si scrive la soluzione Verri

Non riesci a risolvere la definizione "Pietro, l illuminista milanese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

