Mentre lo si usa sfugge facilmente di mano nei cruciverba: la soluzione è Sapone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mentre lo si usa sfugge facilmente di mano' è 'Sapone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAPONE

Curiosità e Significato di Sapone

Vuoi sapere di più su Sapone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sapone.

Perché la soluzione è Sapone? Il sapone è un prodotto liquido o solido usato quotidianamente per lavarsi le mani e il corpo, eliminando sporco e germi. La sua consistenza lo rende difficile da afferrare saldamente, specialmente quando si bagna, facendolo scivolare facilmente dalle mani. È un alleato essenziale per l’igiene personale, ma bisogna maneggiarlo con attenzione per evitare che sfugga di mano.

Come si scrive la soluzione Sapone

Non riesci a risolvere la definizione "Mentre lo si usa sfugge facilmente di mano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

