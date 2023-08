Lo si usa per otturare fessure o buchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si usa per otturare fessure o buchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASTICE

Significato/Curiosita : Lo si usa per otturare fessure o buchi

Contiene il lemma di dizionario «mastice» wikimedia commons contiene immagini o altri file su mastice (en) mastice, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

