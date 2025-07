Mediatore nelle trattative commerciali nei cruciverba: la soluzione è Sensale

Home / Soluzioni Cruciverba / Mediatore nelle trattative commerciali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mediatore nelle trattative commerciali' è 'Sensale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SENSALE

Curiosità e Significato di Sensale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sensale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sensale.

Perché la soluzione è Sensale? SENSALE indica una figura o un ruolo che facilita e media tra le parti coinvolte in trattative commerciali, aiutando a trovare accordi e soluzioni condivise. È un mediatore che agisce come ponte per superare ostacoli e raggiungere intese vantaggiose per tutti. Essere un sen sale significa saper ascoltare, negoziare e creare dialogo, elementi fondamentali per il successo negli affari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Case commercialiStruttura che accoglie i bambini nei centri commercialiCi si siede a quello delle trattativeSu quello delle trattative non si mangiaEra un mediatore di affari rurali e di bestiame

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sensale

Non riesci a risolvere la definizione "Mediatore nelle trattative commerciali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

N Napoli

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L M E P A A A A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "A MALAPENA" A MALAPENA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.