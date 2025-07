Lo sono gli sport... sottomarini nei cruciverba: la soluzione è Subacquei

SUBACQUEI

Curiosità e Significato di Subacquei

La parola Subacquei è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Subacquei.

Perché la soluzione è Subacquei? Subacquei si riferisce a chi pratica o si immerge sotto l'acqua, spesso per sport, esplorazioni o lavoro. Sono appassionati di immersioni, snorkeling e attività subacquee, esplorando ambienti marini ricchi di biodiversità e mistero. Questa parola racchiude l’essenza dell’avventura sotto il mare, un mondo affascinante da scoprire e proteggere. È un termine che unisce passione, scoperta e rispetto per gli oceani.

Come si scrive la soluzione Subacquei

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono gli sport... sottomarini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

U Udine

B Bologna

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

E Empoli

I Imola

