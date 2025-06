Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto nei cruciverba: la soluzione è Isotonici

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto' è 'Isotonici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISOTONICI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Isotonici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Isotonici.

Perché la soluzione è Isotonici? Gli isotoni sono sostanze che aiutano a ristabilire l'equilibrio dei liquidi nel nostro corpo, soprattutto durante o dopo attività sportive intense. Sono spesso presenti in bevande come integratori o bevande sportive, ideali per reidratare e mantenere le energie. Se ti interessa migliorare le tue performance o recuperare più rapidamente, gli isotoni sono un alleato importante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sport con prove di nuoto ciclismo e corsaLo sono le auto da corsaLo sono tanto i Comaschi quanto i Lecchesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

S Savona

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

T R E R I A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERITREA" ERITREA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.