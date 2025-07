Legno orizzontale che blocca le porte nei cruciverba: la soluzione è Stanga

STANGA

Curiosità e Significato di Stanga

Vuoi sapere di più su Stanga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Stanga.

Perché la soluzione è Stanga? Una stanga è un elemento di legno orizzontale che si utilizza per bloccare le porte, impedendo l'apertura non desiderata. Tipicamente posizionata sopra o sotto la porta, questa semplice barra permette di garantire sicurezza e privacy in modo pratico ed economico. È un accessorio comune nelle case e negli ambienti pubblici, utile per controllare chi entra o esce.

Come si scrive la soluzione Stanga

Se ti sei imbattuto nella definizione "Legno orizzontale che blocca le porte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

