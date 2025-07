Asta di legno che blocca una porta persona alta nei cruciverba: la soluzione è Stanga

Home / Soluzioni Cruciverba / Asta di legno che blocca una porta persona alta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Asta di legno che blocca una porta persona alta' è 'Stanga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STANGA

Curiosità e Significato di Stanga

La soluzione Stanga di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stanga per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stanga? La stanga è un termine dialettale italiano che indica una barra di legno utilizzata per bloccare una porta, spesso impiegata per garantire maggiore sicurezza o chiusura. Si tratta di un semplice accessorio che si inserisce nella porta o nel telaio per impedirne l'apertura, ed è particolarmente efficace contro intrusioni o per tenere chiusa una porta in modo temporaneo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice d una persona alta e magraSi dice di una persona alta e magraAsta di legno per rilievi topograficiColpire con un asta di legnoLegno per mobili pregiati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stanga

La definizione "Asta di legno che blocca una porta persona alta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T T E V E R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERSETTO" VERSETTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.