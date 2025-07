La Terra di dingo e koala nei cruciverba: la soluzione è Australia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Terra di dingo e koala' è 'Australia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTRALIA

Curiosità e Significato di Australia

Hai risolto il cruciverba con Australia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Australia.

Perché la soluzione è Australia? L'Australia è un vasto continente e paese noto per la sua fauna unica, come dinghi e koala, simboli della sua biodiversità. È anche famosa per paesaggi spettacolari, spiagge dorate e città moderne. Un luogo che combina natura selvaggia e cultura cosmopolita, rappresentando un mondo a sé stante nel cuore dell'emisfero australe.

Come si scrive la soluzione Australia

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Terra di dingo e koala", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

