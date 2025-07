La Terra patria del dingo nei cruciverba: la soluzione è Australia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Terra patria del dingo' è 'Australia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTRALIA

Curiosità e Significato di Australia

La parola Australia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Australia.

Perché la soluzione è Australia? Australia è il nome del vasto continente e paese situato nell'emisfero sud, noto per la sua natura selvaggia, le spiagge dorate e i peculiari animali come il dingo. Il termine richiama un territorio ricco di storia aborigena e paesaggi mozzafiato. La sua identità unica lo rende una delle mete più affascinanti al mondo, perfetta per chi cerca avventura e scoperta.

Come si scrive la soluzione Australia

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Terra patria del dingo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOINA" MOINA

