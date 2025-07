La manopola per scegliere nei cruciverba: la soluzione è Selettore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La manopola per scegliere' è 'Selettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELETTORE

Curiosità e Significato di Selettore

Hai risolto il cruciverba con Selettore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Selettore.

Perché la soluzione è Selettore? La selettore è un dispositivo o componente che permette di scegliere tra diverse opzioni o impostazioni, come ad esempio una manopola per cambiare modalità o funzioni. È presente in tanti apparecchi, dai veicoli agli elettrodomestici, facilitando la selezione semplice e immediata di ciò che si desidera. Insomma, il selettore rende tutto più pratico e intuitivo.

Come si scrive la soluzione Selettore

Se ti sei imbattuto nella definizione "La manopola per scegliere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

