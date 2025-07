Una manopola per scegliere nei cruciverba: la soluzione è Selettore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una manopola per scegliere' è 'Selettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELETTORE

Curiosità e Significato di Selettore

La parola Selettore è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Selettore.

Perché la soluzione è Selettore? Selettore è una manopola o dispositivo che permette di scegliere tra diverse opzioni o impostazioni, come in un apparecchio elettronico o elettromeccanico. È uno strumento pratico e intuitivo, utilizzato per selezionare funzioni, modalità o livelli di funzionamento. Dalla cucina agli strumenti tecnologici, il selettore rende semplice personalizzare e controllare le proprie preferenze, facilitando l’uso quotidiano di molti dispositivi.

Come si scrive la soluzione Selettore

Hai trovato la definizione "Una manopola per scegliere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T P I E A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EPATITI" EPATITI

