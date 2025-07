La città natale di Pavarotti nei cruciverba: la soluzione è Modena

MODENA

Curiosità e Significato di Modena

Non fermarti alla soluzione! Conosci Modena più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Modena.

Perché la soluzione è Modena? Modena è una città italiana situata in Emilia-Romagna, famosa per il suo patrimonio culturale e gastronomico. È conosciuta anche come la città natale di Luciano Pavarotti, uno dei più grandi tenori della storia della musica lirica. Questa città incanta visitatori con le sue piazze, musei e tradizioni, rappresentando un simbolo di eccellenza artistica e storica del nostro paese.

Come si scrive la soluzione Modena

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città natale di Pavarotti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

