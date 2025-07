Il recipiente della carne pronta da mangiare nei cruciverba: la soluzione è Scatoletta

SCATOLETTA

Curiosità e Significato di Scatoletta

Approfondisci la parola di 10 lettere Scatoletta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scatoletta? La scatoletta è un contenitore di piccole dimensioni, solitamente in metallo o cartone, usato per conservare alimenti pronti da consumare, come carne, tonno o altri prodotti confezionati. È pratica, compatta e facile da aprire, ideale per avere sempre a portata di mano una porzione gustosa e pronta all’uso. Insomma, un alleato comodo per pasti veloci e gustosi.

Come si scrive la soluzione Scatoletta

Hai trovato la definizione "Il recipiente della carne pronta da mangiare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T N I T G O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTAGONI" OTTAGONI

