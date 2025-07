Il fenomeno che fa spopolare la campagna nei cruciverba: la soluzione è Urbanesimo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il fenomeno che fa spopolare la campagna

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il fenomeno che fa spopolare la campagna' è 'Urbanesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URBANESIMO

Curiosità e Significato di Urbanesimo

Vuoi sapere di più su Urbanesimo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Urbanesimo.

Perché la soluzione è Urbanesimo? L'urbanesimo è il movimento che promuove lo sviluppo e la crescita delle città, valorizzando spazi pubblici, infrastrutture e qualità della vita urbana. Si concentra su come rendere le aree cittadine più vivibili, sostenibili e funzionali alle esigenze dei cittadini. In un mondo che si urbanizza sempre di più, l'urbanesimo diventa fondamentale per creare ambienti moderni e accoglienti. È il cuore di molte trasformazioni urbane contemporanee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tipico di un fenomeno paranormaleNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Urbanesimo

Se "Il fenomeno che fa spopolare la campagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

R Roma

B Bologna

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N U F I E A R S O C O N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONFUSIONARIE" CONFUSIONARIE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.