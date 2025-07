Il 3,14 di Archimede nei cruciverba: la soluzione è Pi Greco

Home / Soluzioni Cruciverba / Il 3,14 di Archimede

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il 3,14 di Archimede' è 'Pi Greco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PI GRECO

Curiosità e Significato di Pi Greco

La parola Pi Greco è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pi Greco.

Perché la soluzione è Pi Greco? Il 3,14 di Archimede è un modo scherzoso per richiamare il numero più famoso legato alla geometria: Pi Greco. Questa costante rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. Un simbolo universale della matematica, utilizzato in formule, calcoli e anche come simbolo di genialità e mistero nel mondo scientifico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si possono guidare a 14 anniHa vinto 14 ChampionsLa casa che Goya decorò con 14 dipinti a MadridLa sua festa nazionale è il 14 luglioIl supereroe Disney assistito da Archimede

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pi Greco

Hai trovato la definizione "Il 3,14 di Archimede" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

G Genova

R Roma

E Empoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E N N N A I O G A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTESIGNANO" ANTESIGNANO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.