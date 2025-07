Ha 30 giorni nei cruciverba: la soluzione è Mese

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha 30 giorni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha 30 giorni' è 'Mese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MESE

Curiosità e Significato di Mese

La soluzione Mese di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mese per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mese? MeSe è un termine che indica un periodo di circa 30 giorni, comunemente usato per riferirsi a un ciclo mensile. È una parola semplice e immediata, spesso impiegata nel linguaggio quotidiano e in ambito lavorativo per indicare il tempo che intercorre tra due appuntamenti o scadenze. La sua familiarità la rende uno dei modi più diffusi per parlare di un mese nel linguaggio comune.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ogni anno ha 30 giorniHa i punteggi 15 30 40Cambia nome ogni 30 giorniHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mese

La definizione "Ha 30 giorni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A L C I S T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CICLISTA" CICLISTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.