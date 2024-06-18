Ogni anno ha 30 giorni
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ogni anno ha 30 giorni' è 'Settembre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SETTEMBRE
La risposta Settembre è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Settembre? Settembre è il mese che segna l'inizio dell'autunno e viene collocato tra l'agosto e l'ottobre. Si distingue per avere trenta giorni, offrendo il primo assaggio della stagione più fresca. Questo mese rappresenta anche il momento in cui molte persone tornano alle attività quotidiane dopo le vacanze estive. La sua presenza nel calendario è fondamentale per scandire il ritmo dell'anno, segnando il passaggio delle stagioni e l'inizio di nuove routine.
Ogni anno ha 30 giorni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Settembre
La definizione "Ogni anno ha 30 giorni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Settembre'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ogni anno ha 30 giorni
- Risposta: SETTEMBRE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Settembre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ogni anno ha 30 giorni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cambia nome ogni 30 giorni Ha 30 giorni Primo mese dell anno da 30 giorni Ogni uccello ha il suo Ogni braccio ha il suo
Altre definizioni collegate
Con giorni: Un giornale che esce tutti i giorni