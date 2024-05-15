Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle' è 'Salamina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALAMINA

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Perché la soluzione è Salamina? Salamina è un luogo storico noto per essere stato teatro di una memorabile vittoria navale di Temistocle, condottiero ateniese. La battaglia di Salamina, combattuta nel 480 a.C., rappresenta un momento cruciale nelle guerre persiane, quando le forze greche sconfissero l'invasore persiano. Questo evento ha segnato un punto di svolta per la resistenza ellenica e ha consolidato il ruolo strategico di Salamina come simbolo di vittoria e orgoglio nazionale. La sua importanza è ancora oggi ricordata nei libri di storia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Salamina

Per risolvere la definizione "Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle" conferma che la soluzione 'Salamina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Salamina

S Savona A Ancona L Livorno A Ancona M Milano I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salamina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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