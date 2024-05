Significato della soluzione per: Fu teatro di una vittoria di temistocle sulla flotta di serse

Dal punto di vista amministrativo è un comune nella periferia dell'Attica (unità periferica delle Isole) . Salamina (in greco Saaµa, Salamína; in greco antico: Saaµ, Salamís,), conosciuta anche come Koulouris o Koulouri (in greco ), è un'isola della Grecia, nel Mare Egeo.

