Frutti giallastri con grossi noccioli nei cruciverba: la soluzione è Nespole

Home / Soluzioni Cruciverba / Frutti giallastri con grossi noccioli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frutti giallastri con grossi noccioli' è 'Nespole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NESPOLE

Curiosità e Significato di Nespole

Approfondisci la parola di 7 lettere Nespole: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nespole? Le nespole sono frutti giallastri, di piccole dimensioni, con una buccia sottile e morbida. All’interno contengono un grosso nocciolo centrale che racchiude il succo dolce e aromatico. Sono molto apprezzate per il loro sapore delicato e vengono spesso consumate fresche o trasformate in confetture. Questi frutti rappresentano un autentico dono della natura, ideale per chi ama le delizie fruttate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frutti caratterizzati da noccioli grossi e lisciFrutti dai noccioli molto grossi e lisciIl frutto dai noccioli grossi e lisciHanno grossi noccioli lisciI grossi topi detti anche pantegane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nespole

Hai davanti la definizione "Frutti giallastri con grossi noccioli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

S Savona

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S F R B I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRISBIE" FRISBIE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.