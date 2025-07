Hanno grossi noccioli lisci nei cruciverba: la soluzione è Nespole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Hanno grossi noccioli lisci' è 'Nespole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NESPOLE

Curiosità e Significato di Nespole

Hai risolto il cruciverba con Nespole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Nespole.

Perché la soluzione è Nespole? Nespole sono dei frutti piccoli e rotondi, dalla buccia sottile e liscia, con un sapore dolce e aromatico. All’interno, contengono un nocciolo grande e piatto, difficile da eliminare. Sono molto apprezzate in cucina, ottime da mangiare da sole o per preparare marmellate e dolci. La loro caratteristiche li rendono un frutto unico e irresistibile per gli amanti dei sapori delicati.

Come si scrive la soluzione Nespole

Se "Hanno grossi noccioli lisci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

E Empoli

S Savona

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I A G R A T Z A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGRAZIATA" SGRAZIATA

