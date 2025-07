Carrozzerie a quattro portiere nei cruciverba: la soluzione è Berline

Home / Soluzioni Cruciverba / Carrozzerie a quattro portiere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carrozzerie a quattro portiere' è 'Berline'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERLINE

Curiosità e Significato di Berline

Approfondisci la parola di 7 lettere Berline: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Berline? Una berline è un'auto elegante e spaziosa, tipicamente a quattro porte, pensata per offrire comfort ai passeggeri. È il modello ideale per chi cerca stile e praticità, con abitacoli ampi e linee raffinate. Perfetta per viaggi in famiglia o spostamenti di lavoro, rappresenta il classico esempio di automobile versatile e di classe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro coloriUguali in quattroIl tempio con quattro colonne nella facciataHa due ruote e quattro pedaliL auto dei quattro cerchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Berline

Hai davanti la definizione "Carrozzerie a quattro portiere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I O M P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIOPIA" MIOPIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.