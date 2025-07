Aspro in sommo grado nei cruciverba: la soluzione è Acerrimo

ACERRIMO

Curiosità e Significato di Acerrimo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Acerrimo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acerrimo.

Perché la soluzione è Acerrimo? Acerrimo indica qualcosa o qualcuno molto ostile, crudele o estremamente contrario. Deriva dal latino e viene usato per descrivere sentimenti di inimicizia profonda o atteggiamenti di grande severità. Quando si dice che qualcosa è acerrimo, si sottolinea una forte intensità negativa, come un nemico implacabile o un avversario decisamente ostile. È un termine che esprime massima severità o inimicizia.

Come si scrive la soluzione Acerrimo

La definizione "Aspro in sommo grado" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

