Sommo sacerdote ebreo - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ONIA

Significato/Curiosità : Sommo sacerdote ebreo

Onia, conosciuto anche come Onia II, fu un sommo sacerdote ebreo che visse durante il periodo del Secondo Tempio di Gerusalemme. Egli era membro della dinastia sacerdotale degli Asmonei, che governò durante la rivolta ebraica contro l'occupazione seleucide. Onia è noto per aver avuto un ruolo di leadership importante nel mantenere l'indipendenza ebraica e la pratica del culto durante un periodo turbolento. Sotto il suo sacerdozio, il tempio ebraico fu preservato e restaurato dopo danneggiamenti precedenti. Onia è considerato un importante figura storica e religiosa nell'antica tradizione ebraica, e la sua eredità è ancora riconosciuta e celebrata oggi.

