La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Va servita fredda' è 'Vendetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENDETTA

Curiosità e Significato di Vendetta

Approfondisci la parola di 8 lettere Vendetta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vendetta? Vendetta indica l'azione di punire qualcuno per un torto subito, spesso con intenti di rivalsa personale. È un gesto che nasce dal desiderio di ristabilire un equilibrio, anche se può portare a conseguenze negative. La frase Va servita fredda suggerisce che la vendetta è più efficace quando si pianifica con calma e freddezza, rendendo il proprio atto più potente e deciso.

Come si scrive la soluzione Vendetta

Hai trovato la definizione "Va servita fredda" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

