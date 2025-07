Uno smilzo in carne nei cruciverba: la soluzione è Falso Magro

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uno smilzo in carne' è 'Falso Magro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALSO MAGRO

Curiosità e Significato di Falso Magro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Falso Magro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Falso Magro? Falso magro è un'espressione italiana che indica una persona che appare magra, ma in realtà può avere un eccesso di tessuto adiposo nascosto o altri problemi di salute. È un modo per descrivere chi sembra in forma, ma non lo è realmente. La frase uno smilzo in carne si riferisce proprio a questa condizione ambivalente, dove l'aspetto esteriore inganna.

Si fanno girare per cuocere la carneI presepi con personaggi in carne e ossaalla genovese: piatto di carne ripienaSpiedini di carne tipici della cucina indonesianaOttimo taglio di carne

Come si scrive la soluzione Falso Magro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uno smilzo in carne", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

S Savona

O Otranto

M Milano

A Ancona

G Genova

R Roma

O Otranto

