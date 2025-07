Una varietà di mela nei cruciverba: la soluzione è Annurca

ANNURCA

Curiosità e Significato di Annurca

Hai risolto il cruciverba con Annurca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Annurca.

Perché la soluzione è Annurca? L'Annurca è una varietà di mela tipica della Campania, apprezzata per il suo sapore dolce e rinfrescante. Con la sua buccia verde e il cuore succoso, rappresenta un simbolo locale e una delizia naturale. La sua storia risale a secoli fa, rendendola una vera eccellenza dell'agricoltura italiana. Un esempio di come la tradizione si trasforma in gusto autentico e riconoscibile.

Come si scrive la soluzione Annurca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una varietà di mela", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

U Udine

R Roma

C Como

A Ancona

