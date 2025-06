Varietà di mela con buccia gialla nei cruciverba: la soluzione è Golden

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Varietà di mela con buccia gialla' è 'Golden'.

GOLDEN

Curiosità e Significato di Golden

La parola Golden è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Golden.

Perché la soluzione è Golden? Golden è il termine inglese che indica una varietà di mela con buccia gialla brillante e zuccherina, molto apprezzata per il suo sapore dolce e la consistenza croccante. Questa mela è spesso scelta per essere mangiata fresca o utilizzata in ricette di dolci e insalate. Il nome richiama il colore dorato che la caratterizza, rendendola molto riconoscibile e amata.

Come si scrive la soluzione Golden

Non riesci a risolvere la definizione "Varietà di mela con buccia gialla"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

