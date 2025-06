Gustosa varietà di mela nei cruciverba: la soluzione è Ranetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Gustosa varietà di mela

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gustosa varietà di mela' è 'Ranetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANETTA

Curiosità e Significato di Ranetta

Approfondisci la parola di 7 lettere Ranetta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ranetta? La ranetta è una varietà di mela dall'aspetto gustoso e caratteristico, apprezzata per il suo sapore dolce e aromatico. Originaria dell'Italia, questa mela si distingue per la sua polpa succosa e il suo gusto equilibrato, ideale sia da mangiare fresca che in cucina. La ranetta rappresenta una scelta deliziosa per chi cerca un frutto genuino e ricco di tradizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una gustosa varietà di pereGustosa varietà di pereVarietà di mela

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ranetta

Non riesci a risolvere la definizione "Gustosa varietà di mela"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N E I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEONI" LEONI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.