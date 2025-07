Una iniezione in vena nei cruciverba: la soluzione è Flebo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una iniezione in vena' è 'Flebo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FLEBO

Curiosità e Significato di Flebo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Flebo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Flebo.

Perché la soluzione è Flebo? FLEBO si riferisce a tutto ciò che riguarda le vene, in particolare il sistema vascolare delle gambe. È anche il termine usato in medicina per indicare le procedure eseguite nelle vene, come le iniezioni o le terapie flebologiche. Quindi, quando si parla di una iniezione in vena, si fa riferimento a un intervento diretto nel sistema flebico, fondamentale per molte terapie mediche.

Come si scrive la soluzione Flebo

Se "Una iniezione in vena" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

L Livorno

E Empoli

B Bologna

O Otranto

