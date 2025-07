Un tipo di dessert... e un fungo costosissimo nei cruciverba: la soluzione è Tartufo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tipo di dessert... e un fungo costosissimo' è 'Tartufo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTUFO

Curiosità e Significato di Tartufo

Perché la soluzione è Tartufo? Il tartufo è un pregiato fungo sotterraneo, molto apprezzato in cucina per il suo aroma intenso e unico. Considerato un vero e proprio tesoro gastronomico, il suo costo elevato deriva dalla difficoltà di trovarlo e dalla sua rarità. Spesso utilizzato per arricchire piatti raffinati, rappresenta un simbolo di lusso e raffinatezza nel mondo culinario.

Come si scrive la soluzione Tartufo

La definizione "Un tipo di dessert... e un fungo costosissimo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

U Udine

F Firenze

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S C O U C T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCUCITO" SCUCITO

