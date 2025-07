Un gioco in cui ci si nasconde nei cruciverba: la soluzione è Rimpiattino

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un gioco in cui ci si nasconde' è 'Rimpiattino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMPIATTINO

Curiosità e Significato di Rimpiattino

La soluzione Rimpiattino di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rimpiattino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rimpiattino? RIMPIATTINO è un termine che indica il piccolo piattino usato per nascondere o coprire qualcosa, spesso durante i giochi di nascondino o in cucina, per nascondere cibi o oggetti. È un oggetto semplice, ma il suo nome suggerisce l'idea di celare o coprire, rendendolo perfetto per chi cerca un modo giocoso e pratico di nascondersi o proteggere qualcosa.

Come si scrive la soluzione Rimpiattino

Non riesci a risolvere la definizione "Un gioco in cui ci si nasconde"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

M Milano

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E G A I M T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAGTIME" RAGTIME

