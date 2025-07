Un Alaskan fra i cani da slitta nei cruciverba: la soluzione è Malamute

MALAMUTE

Curiosità e Significato di Malamute

Perché la soluzione è Malamute? Il Malamute è una razza di cani da slitta originaria dell’Alaska, nota per la sua forza, resistenza e pelo folto. Ideale per affrontare le gelide temperature artiche, questi esemplari sono amici leali e coraggiosi, perfetti per l’attività di traino nei climi più rigidi. Il loro carattere affettuoso li rende anche ottimi compagni di famiglia, sempre pronti a condividere avventure sul ghiaccio.

Come si scrive la soluzione Malamute

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

U Udine

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L A I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLAI" SOLAI

