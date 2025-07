Sostanza che in una reazione cede elettroni nei cruciverba: la soluzione è Riducente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sostanza che in una reazione cede elettroni' è 'Riducente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIDUCENTE

Curiosità e Significato di Riducente

Perché la soluzione è Riducente? Una sostanza che in una reazione cede elettroni viene chiamata riducente. In termini semplici, è come un donatore di elettroni, capace di ridurre un’altra sostanza. Questa caratteristica la rende fondamentale nei processi chimici, come la produzione di energia o la metallurgia. Insomma, il riducente è l’agente che aiuta le reazioni a evolversi donando elettroni.

Come si scrive la soluzione Riducente

R Roma

I Imola

D Domodossola

U Udine

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

