La Soluzione ♚ Sostanza che serve a rallentare una reazione chimica La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RITARDANTE

Curiosità su Sostanza che serve a rallentare una reazione chimica: Il liquido ritardante è una sostanza che serve a rallentare e a prevenire processi di combustione. Sostanze di questo tipo vengono tipicamente utilizzate per contrastare incendi di grandi dimensioni. Per comprendere a pieno l'importanza di queste sostanze, sia dal punto di vista economico per l'industria chimica, che per la loro utilità nel contrastare gli incendi, basti pensare che, nei soli Stati Uniti, più di 400 000 abitazioni subiscono ogni anno danni ingenti provocati dal fuoco per un valore complessivo del danno di non meno di sette miliardi di dollari e che in buona parte di questi interventi i vigili del fuoco utilizzano liquidi ritardanti per contrastare l'espandersi delle fiamme.

