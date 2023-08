È composto da elettroni protoni e neutroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È composto da elettroni protoni e neutroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATOMO

Significato/Curiosita : E composto da elettroni protoni e neutroni

Contrariamente al protone, al di fuori del nucleo il neutrone è instabile e ha una vita media di circa 15 minuti. il suo decadimento dà luogo a un protone, un elettrone... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi atomo (disambigua). l'atomo (dal greco tµ átomos: indivisibile) è la struttura nella quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

