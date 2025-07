Sono una specialità della cucina emiliana nei cruciverba: la soluzione è Tortellini

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono una specialità della cucina emiliana

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono una specialità della cucina emiliana' è 'Tortellini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORTELLINI

Curiosità e Significato di Tortellini

La parola Tortellini è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tortellini.

Perché la soluzione è Tortellini? I tortellini sono piccoli ravioli tipici della tradizione emiliana, caratterizzati da un ripieno di carne, formaggio o erbe e avvolti in una pasta sottile. Simbolo della cucina di Bologna e Modena, rappresentano un vero e proprio capolavoro gastronomico che conquista per sapore e storia. Un piatto amatissimo in tutta Italia, simbolo di convivialità e tradizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello frìtto e una specialità della cucina emilianaQuelle ai ferri sono una specialità della cucina toscanafritto: è una specialità emilianaSono famose in cucina quelle alla bologneseLo sono le specialità come la bresaola e i pizzoccheri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tortellini

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono una specialità della cucina emiliana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I R M S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARISA" MARISA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.