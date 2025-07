Si va in centro per vederle nei cruciverba: la soluzione è Vetrine

VETRINE

Curiosità e Significato di Vetrine

Perché la soluzione è Vetrine? Le vetrine sono le finestre espositive dei negozi, progettate per mostrare merce e attirare clienti. Sono spesso posizionate in centro città o zone commerciali, invitando a curiosare e scoprire le novità. Passeggiare tra le vetrine permette di osservare le tendenze e le proposte dei negozi senza entrare subito. Insomma, sono il primo invito a fare shopping.

Come si scrive la soluzione Vetrine

V Venezia

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

