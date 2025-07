Salsa rossa a base di aceto e peperoncino nei cruciverba: la soluzione è Tabasco

TABASCO

Curiosità e Significato di Tabasco

Perché la soluzione è Tabasco? Il Tabasco è una salsa piccante a base di peperoncino, aceto e sale, originaria del Messico. È famosa per il suo sapore deciso e la capacità di aggiungere un tocco di fuoco ai piatti più diversi. Perfetta per chi ama i gusti intensi e speziati, si presta a insaporire salse, zuppe o semplicemente qualche goccia sulla pizza. Un must per gli amanti del peperoncino!

Come si scrive la soluzione Tabasco

