La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Porta Pinocchio sulla cattiva strada' è 'Lucignolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUCIGNOLO

Curiosità e Significato di Lucignolo

La parola Lucignolo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lucignolo.

Perché la soluzione è Lucignolo? Lucignolo è il nome del folletto dei sogni, protagonista di una fiaba di Collodi. Rappresenta un piccolo essere magico che aiuta i bambini a superare le paure e a percorrere la strada giusta. Il termine evoca dunque qualcosa di sottile, prezioso e positivo, che guida verso il bene e la crescita personale, anche quando si è lontani dalla retta via.

Come si scrive la soluzione Lucignolo

Hai trovato la definizione "Porta Pinocchio sulla cattiva strada" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

U Udine

C Como

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

